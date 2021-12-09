***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 13. maddesinin 2/b bendi uyarınca fon izahnamesinde değişikliğe gidilmiş olup bu kapsamda Fon'un Kurucu yöneticileri ve Fon Müdürü değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982335BIST