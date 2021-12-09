***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.12.2021 12:02
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 13. maddesinin 2/b bendi uyarınca fon izahnamesinde değişikliğe gidilmiş olup bu kapsamda Fon'un Kurucu yöneticileri ve Fon Müdürü değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982343
BIST
14:542.037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 32,28
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:5413,8054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1181
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8055
En Düşük
13,6067
14:5415,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0943
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6472
En Düşük
15,4514
14:54789,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 4,60
|Açılış
|: 789,43
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:54
|NIBAS
|11,44
|44.684.129
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.804.291
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.878.108
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,77
|3.338.567.733
|% 5,91
|
|KRDMD
|10,74
|2.602.655.463
|% 8,70
|
|THYAO
|21,22
|2.481.274.191
|% 4,12
|
|GARAN
|11,99
|1.965.522.003
|% 0,08
|
|ASELS
|24,58
|1.531.522.650
|% 2,85
|
|EKGYO
|2,53
|856.386.919
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,65
|1.041.863.226
|% 0,55
|
|KRDMD
|10,74
|2.602.655.463
|% 8,70
|
|SISE
|15,77
|3.338.567.733
|% 5,91
|
|GARAN
|11,99
|1.965.522.003
|% 0,08
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7975
|13,8054
|% 0,86
|
|Euro
|15,6165
|15,6441
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,1230
|18,2139
|% 0,56
|
|Frank
|14,8788
|14,9684
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6643
|3,6827
|% 0,88
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-6,77
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,60
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.298
|22,00
|
|Tam
|5.193
|5.325
|16,54
|
|Yarım
|2.510
|2.576
|8,00
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-0,62
|
Seans Raporu
14:54
daha fazla
-
15:08KRDMA
Yüzde 7.89 oranında artışla 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 805, 804 adet işlem
-
15:07SISE
Yüzde 5.91 oranında artışla 15.77 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 261, 136 adet işlem
-
15:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 95 artarak (% 1.79 ) 2, 210
-
15:06XU100
Endeks 2, 036 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 30, 351.00 milyon TL de
-
15:06BERA
Yüzde 6.75 oranında artışla 12.18 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 936, 231 adet işlem