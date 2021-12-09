***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.12.2021 12:01
irilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982300
BIST
13:582.045
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 40,64
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
13:5813,7640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0767
|Açılış
|: 13,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7809
En Düşük
13,6067
13:5815,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0629
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
13:58789,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,49
|Açılış
|: 789,14
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler13:56
|NIBAS
|11,44
|43.922.191
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.720.552
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|4.919.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.721.810
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|9.376.015
|% 9,98
|
|UTPYA
|13,77
|3.637.111
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|1.214.008
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.325.578
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|937.764
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|4.490.253
|% -9,88
|
|SISE
|15,74
|3.050.624.969
|% 5,71
|
|KRDMD
|10,81
|2.339.714.003
|% 9,41
|
|THYAO
|21,26
|2.220.657.617
|% 4,32
|
|GARAN
|12,01
|1.791.432.869
|% 0,25
|
|ASELS
|24,76
|1.395.683.244
|% 3,60
|
|EKGYO
|2,54
|787.664.609
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,67
|966.015.102
|% 1,10
|
|KRDMD
|10,81
|2.339.714.003
|% 9,41
|
|SISE
|15,74
|3.050.624.969
|% 5,71
|
|GARAN
|12,01
|1.791.432.869
|% 0,25
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7631
|13,7663
|% 0,58
|
|Euro
|15,5939
|15,6102
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,0890
|18,1797
|% 0,37
|
|Frank
|14,8623
|14,9518
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6565
|3,6748
|% 0,66
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-3,26
|
|Altın Gr.
|789
|789
|3,97
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.297
|21,00
|
|Tam
|5.195
|5.327
|18,22
|
|Yarım
|2.511
|2.577
|8,81
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|4,41
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|-0,32
|