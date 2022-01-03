***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 12:14
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14.12.2021 tarih ve E-12233903-305.04-14356 sayılı karar doğrultusunda fonun karşılaştırma ölçütü değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987878
BIST
12:321.911
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 53,27
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.913
En Düşük
1.865
12:3213,4002
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1457
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
12:3215,3272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2209
|Açılış
|: 15,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
12:32787,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 8,02
|Açılış
|: 787,69
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler12:30
|CRFSA
|42,02
|2.973.755
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.318.199
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|68.039.003
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,61
|11.271.355
|% 9,21
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|NIBAS
|14,05
|14.797.195
|% -5,83
|
|BAGFS
|16,60
|36.455.438
|% -5,14
|
|RALYH
|12,70
|26.806.370
|% -4,15
|
|KERVN
|0,58
|88.160
|% -3,33
|
|THYAO
|21,02
|833.439.931
|% 5,00
|
|GARAN
|11,47
|831.464.718
|% 1,77
|
|EREGL
|28,86
|610.910.203
|% 2,49
|
|YKBNK
|3,45
|529.492.589
|% 2,07
|
|SISE
|13,74
|457.512.519
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,45
|529.492.589
|% 2,07
|
|ODAS
|1,39
|139.487.343
|% 3,73
|
|GARAN
|11,47
|831.464.718
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,19
|132.384.442
|% 2,34
|
|TSKB
|1,47
|63.100.125
|% 2,08
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4375
|13,4388
|% 1,39
|
|Euro
|15,2376
|15,2907
|% 1,22
|
|Sterlin
|18,0960
|18,1868
|% 1,25
|
|Frank
|14,6488
|14,7370
|% 1,23
|
|Riyal
|3,5647
|3,5826
|% 1,27
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-4,44
|
|Altın Gr.
|792
|792
|12,44
|
|Cumhuriyet
|5.252
|5.332
|-2,00
|
|Tam
|5.246
|5.383
|18,73
|
|Yarım
|2.535
|2.604
|9,06
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,08
|0,15
|
|B. Petrol
|78,90
|78,90
|1,12
|