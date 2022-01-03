***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 12:14
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987879
BIST
15:481.908
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 50,66
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:4813,3166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0621
|Açılış
|: 13,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:4815,1358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0295
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:48775,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -3,85
|Açılış
|: 775,82
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:48
|CRFSA
|42,02
|3.177.552
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|8.717.877
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.801.025
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.360.916
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.870.933
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,58
|52.394.617
|% -5,26
|
|NIBAS
|14,30
|20.193.417
|% -4,16
|
|AKGRT
|10,25
|12.288.277
|% -3,30
|
|PKART
|18,98
|3.774.604
|% -3,21
|
|GARAN
|11,46
|1.473.551.352
|% 1,69
|
|THYAO
|20,96
|1.279.741.050
|% 4,70
|
|EREGL
|28,70
|985.479.664
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,43
|817.659.183
|% 1,48
|
|SISE
|13,68
|779.928.189
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,43
|817.659.183
|% 1,48
|
|ODAS
|1,38
|182.317.798
|% 2,99
|
|GARAN
|11,46
|1.473.551.352
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,21
|254.683.243
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,30
|515.597.039
|% 1,39
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2805
|13,3166
|% 0,47
|
|Euro
|15,0835
|15,1358
|% 0,20
|
|Sterlin
|17,7961
|17,8854
|% -0,42
|
|Frank
|14,4229
|14,5098
|% -0,33
|
|Riyal
|3,5108
|3,5285
|% -0,25
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-7,91
|
|Altın Gr.
|770
|771
|-9,11
|
|Cumhuriyet
|5.133
|5.211
|-123,00
|
|Tam
|5.126
|5.260
|-104,30
|
|Yarım
|2.477
|2.544
|-50,46
|
|Çeyrek
|1.243
|1.272
|-25,22
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,19
|78,19
|0,41
|