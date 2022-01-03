***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 12:14
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987881
BIST
13:361.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 51,76
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
13:3613,3643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1098
|Açılış
|: 13,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
13:3615,2579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1516
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
13:36784,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,30
|Açılış
|: 784,97
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler13:36
|CRFSA
|42,02
|3.137.759
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.389.636
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|250.424.055
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|69.459.431
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|12.976.397
|% 9,62
|
|DOBUR
|65,60
|2.535.101
|% -6,95
|
|BAGFS
|16,61
|41.123.680
|% -5,09
|
|NIBAS
|14,18
|17.086.600
|% -4,96
|
|AKGRT
|10,21
|8.415.383
|% -3,68
|
|RALYH
|12,80
|34.364.266
|% -3,40
|
|THYAO
|20,90
|1.004.702.193
|% 4,40
|
|GARAN
|11,46
|943.676.470
|% 1,69
|
|EREGL
|28,80
|731.951.016
|% 2,27
|
|YKBNK
|3,46
|662.189.919
|% 2,37
|
|SISE
|13,68
|573.879.560
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,46
|662.189.919
|% 2,37
|
|ODAS
|1,38
|153.682.060
|% 2,99
|
|GARAN
|11,46
|943.676.470
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,19
|141.151.069
|% 2,34
|
|TSKB
|1,47
|84.804.134
|% 2,08
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3625
|13,3643
|% 0,83
|
|Euro
|15,1892
|15,2579
|% 1,00
|
|Sterlin
|18,0567
|18,1472
|% 1,03
|
|Frank
|14,6239
|14,7120
|% 1,06
|
|Riyal
|3,5566
|3,5744
|% 1,04
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-3,62
|
|Altın Gr.
|786
|786
|6,80
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|-34,00
|
|Tam
|5.197
|5.333
|-31,21
|
|Yarım
|2.512
|2.580
|-15,10
|
|Çeyrek
|1.260
|1.290
|-7,54
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,03
|0,11
|
|B. Petrol
|78,98
|78,98
|1,20
|