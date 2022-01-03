***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 12:14
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987882
BIST
12:071.905
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 47,48
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.906
En Düşük
1.865
12:0713,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1506
|Açılış
|: 13,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
12:0715,2766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1703
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
12:07790,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 10,54
|Açılış
|: 790,20
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler12:07
|CRFSA
|42,02
|2.955.351
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.281.659
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|67.853.534
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,61
|10.486.323
|% 9,21
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|RALYH
|12,41
|21.648.131
|% -6,34
|
|NIBAS
|14,21
|13.440.277
|% -4,76
|
|KERVN
|0,58
|88.160
|% -3,33
|
|BAGFS
|16,93
|31.419.162
|% -3,26
|
|GARAN
|11,48
|796.089.207
|% 1,86
|
|THYAO
|20,78
|650.427.738
|% 3,80
|
|EREGL
|28,82
|560.509.891
|% 2,34
|
|YKBNK
|3,44
|498.104.371
|% 1,78
|
|SISE
|13,71
|424.712.163
|% 2,47
|
|YKBNK
|3,44
|498.104.371
|% 1,78
|
|ODAS
|1,39
|138.797.084
|% 3,73
|
|GARAN
|11,48
|796.089.207
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,19
|130.978.861
|% 2,34
|
|TSKB
|1,46
|62.454.419
|% 1,39
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4004
|13,4051
|% 1,14
|
|Euro
|15,2221
|15,2766
|% 1,13
|
|Sterlin
|18,1549
|18,2460
|% 1,58
|
|Frank
|14,6936
|14,7821
|% 1,54
|
|Riyal
|3,5774
|3,5953
|% 1,63
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-5,00
|
|Altın Gr.
|790
|790
|10,49
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,05
|0,13
|
|B. Petrol
|78,83
|78,83
|1,05
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:21GESAN
Yüzde 6.08 oranında artışla 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 208, 554 adet işlem
-
12:20SKTAS
Yüzde 8.79 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 599 adet işlem
-
12:19INTEM
Yüzde 7.26 oranında artışla 96.00 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 124 adet işlem
-
12:18XU100
Endeks 1, 905 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 8, 886.00 milyon TL de
-
12:17KRSTL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 847, 611 adet işlem