***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 13:35
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987928
BIST
14:131.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 52,05
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:1312,8376
En Yüksek
|Değişim
|: -3,15%
|| -0,4169
|Açılış
|: 13,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,8170
14:1314,6992
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -0,4071
|Açılış
|: 15,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,6189
14:13782,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,84
|Açılış
|: 782,51
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler14:11
|CRFSA
|42,02
|3.143.222
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.403.586
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|70.109.007
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.613.013
|% 9,62
|
|TSPOR
|6,64
|316.478.115
|% 9,57
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,46
|44.082.138
|% -5,94
|
|NIBAS
|14,11
|18.086.205
|% -5,43
|
|PKART
|19,11
|2.735.049
|% -2,55
|
|CASA
|114,20
|343.092
|% -2,48
|
|THYAO
|20,84
|1.078.955.560
|% 4,10
|
|GARAN
|11,46
|995.252.668
|% 1,69
|
|EREGL
|28,76
|776.820.346
|% 2,13
|
|YKBNK
|3,46
|684.884.257
|% 2,37
|
|SISE
|13,69
|602.404.831
|% 2,32
|
|YKBNK
|3,46
|684.884.257
|% 2,37
|
|ODAS
|1,37
|168.430.192
|% 2,24
|
|GARAN
|11,46
|995.252.668
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,19
|161.473.859
|% 2,34
|
|TSKB
|1,48
|89.221.664
|% 2,78
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8204
|12,8376
|% -3,15
|
|Euro
|14,5761
|14,6992
|% -2,69
|
|Sterlin
|17,9653
|18,0554
|% 0,52
|
|Frank
|14,5575
|14,6452
|% 0,60
|
|Riyal
|3,5416
|3,5593
|% 0,62
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,09
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|1,14
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:26KRSTL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 649, 574 adet işlem
-
14:25TSPOR
Yüzde 9.41 oranında artışla 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 894, 625 adet işlem
-
14:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 48 artarak (% 3.13 ) 2, 089
-
14:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, ODAS
-
14:23
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, RODRG, AKPAZ