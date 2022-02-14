***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.02.2022 11:09
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001452
BIST
15:012.049
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 47,54
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
15:0113,6618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0696
|Açılış
|: 13,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
15:0115,5040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1418
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
15:01813,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -4,76
|Açılış
|: 813,21
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler14:59
|DZGYO
|3,30
|27.001.317
|% 10,00
|
|PKENT
|791,00
|8.103.699
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|39.176.076
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.674.082
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,72
|2.166.511
|% 9,93
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|AVOD
|1,73
|30.449.418
|% -7,82
|
|DAGHL
|12,00
|2.369.652
|% -6,25
|
|DERHL
|4,89
|20.831.277
|% -5,60
|
|ETYAT
|4,21
|1.831.102
|% -4,97
|
|THYAO
|29,66
|4.612.070.837
|% 3,71
|
|KRDMD
|11,91
|1.395.446.681
|% 3,48
|
|YKBNK
|4,13
|1.069.241.783
|% 1,23
|
|EREGL
|28,76
|1.048.181.756
|% 2,93
|
|KOZAL
|128,90
|777.608.658
|% 0,78
|
|YKBNK
|4,13
|1.069.241.783
|% 1,23
|
|THYAO
|29,66
|4.612.070.837
|% 3,71
|
|EKGYO
|2,31
|341.355.275
|% 2,21
|
|KRDMD
|11,91
|1.395.446.681
|% 3,48
|
|PETKM
|8,37
|634.536.224
|% 3,98
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6484
|13,6551
|% 0,46
|
|Euro
|15,4862
|15,4957
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,4244
|18,5168
|% 0,54
|
|Frank
|14,7052
|14,7938
|% 0,57
|
|Riyal
|3,6242
|3,6424
|% 0,35
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-20,41
|
|Altın Gr.
|813
|813
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|5.398
|5.480
|3,00
|
|Tam
|5.374
|5.510
|5,60
|
|Yarım
|2.597
|2.665
|2,71
|
|Çeyrek
|1.303
|1.333
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,30
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|10,22
|10,23
|-0,20
|
|B. Petrol
|93,32
|93,32
|-3,16
|
Seans Raporu
14:59
daha fazla
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15:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, KOZAL, ASELS
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15:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, PETKM, THYAO
-
15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 96 artarak (% 2.55 ) 1, 848
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15:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DZGYO, OYLUM, ATSYH, PKENT, CEOEM
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15:14
ULAS, TEKTU, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında