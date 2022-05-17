***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.05.2022 11:00
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030780
BIST
13:292.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 12,87
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.408
En Düşük
2.385
13:2915,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0464
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
13:2916,7875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0303
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
13:29932,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,52
|Açılış
|: 932,92
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ORCAY
|21,90
|86.258.911
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.753.763
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.622.811
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.100.137
|% 9,93
|
|ACSEL
|53,70
|8.266.367
|% 8,14
|
|UFUK
|37,02
|1.041.745
|% -8,55
|
|OYAYO
|8,29
|3.872.485
|% -5,90
|
|YBTAS
|19.100,00
|57.300
|% -5,51
|
|MNDRS
|3,38
|18.532.003
|% -5,06
|
|OZRDN
|10,54
|3.093.579
|% -4,96
|
|THYAO
|41,94
|2.319.145.692
|% -0,33
|
|SISE
|20,00
|931.961.067
|% 0,45
|
|GARAN
|15,04
|853.180.074
|% 0,47
|
|SAHOL
|19,65
|696.708.726
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,33
|609.869.937
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,65
|417.827.677
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,33
|609.869.937
|% 1,64
|
|SKBNK
|1,18
|106.778.178
|% 0,85
|
|AKBNK
|8,00
|544.431.699
|% 1,91
|
|GARAN
|15,04
|853.180.074
|% 0,47
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9421
|15,9485
|% 0,29
|
|Euro
|16,7797
|16,7875
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,7459
|19,8449
|% -0,35
|
|Frank
|15,9532
|16,0493
|% 0,06
|
|Riyal
|4,2397
|4,2610
|% 0,28
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,24
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.219
|6.313
|55,00
|
|Tam
|6.184
|6.343
|51,48
|
|Yarım
|2.989
|3.068
|24,90
|
|Çeyrek
|1.499
|1.534
|12,46
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,75
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,13
|