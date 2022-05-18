***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.05.2022 09:55
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031056
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0341
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9784
En Düşük
15,9129
18:0516,8061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1189
|Açılış
|: 16,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,8231
En Düşük
16,6727
18:05936,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,57
|Açılış
|: 936,80
|
|Önceki Kapanış
|: 930,23
|
939,09
En Düşük
927,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AGYO
|3,27
|39.027.843
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AGYO
|3,27
|39.027.843
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9634
|15,9725
|% 0,21
|
|Euro
|16,7723
|16,8061
|% 0,71
|
|Sterlin
|19,7082
|19,8071
|% 0,58
|
|Frank
|16,2806
|16,3787
|% 1,45
|
|Riyal
|4,2446
|4,2659
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|9,24
|
|Altın Gr.
|937
|937
|6,95
|
|Cumhuriyet
|6.266
|6.360
|31,00
|
|Tam
|6.228
|6.389
|31,45
|
|Yarım
|3.010
|3.090
|15,21
|
|Çeyrek
|1.510
|1.545
|7,61
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,50
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,40
|