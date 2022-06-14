***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.06.2022 11:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037152
BIST
13:452.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,18
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
13:4517,2914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0268
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:4518,1418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1327
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:451.015,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,86
|Açılış
|: 1.015,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:43
|TETMT
|243,40
|9.005.357
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.358.157
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,70
|3.786.024
|% 9,82
|
|BALAT
|10,00
|642.922
|% 8,81
|
|RTALB
|16,08
|97.663.439
|% 8,72
|
|TSGYO
|4,45
|3.516.906
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.543.336
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|FONET
|14,91
|198.122.870
|% -5,51
|
|ISGYO
|12,24
|191.528.940
|% -4,90
|
|THYAO
|46,74
|1.476.465.987
|% -0,26
|
|EREGL
|30,24
|1.012.308.858
|% -0,59
|
|SISE
|21,92
|869.534.319
|% -0,09
|
|SASA
|44,52
|815.539.640
|% -0,09
|
|HEKTS
|32,58
|465.426.577
|% 3,30
|
|MARTI
|1,51
|290.132.288
|% 7,86
|
|TSKB
|2,14
|225.294.216
|% -2,73
|
|ISCTR
|4,67
|364.849.031
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,59
|341.524.272
|% -0,65
|
|DOHOL
|4,04
|239.761.145
|% 0,25
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2811
|17,2900
|% 0,15
|
|Euro
|18,1244
|18,1448
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,8457
|20,9502
|% 0,91
|
|Frank
|17,2463
|17,3502
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5923
|4,6153
|% 0,07
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|18,65
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|10,01
|
|Cumhuriyet
|6.751
|6.853
|37,00
|
|Tam
|6.733
|6.832
|44,00
|
|Yarım
|3.305
|3.341
|21,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,05
|