***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.06.2022 09:54
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037566
BIST
15:322.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 29,55
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:3217,3104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:3218,1574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1178
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:321.029,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,76
|Açılış
|: 1.029,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:32
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.000.752
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,34
|71.670.642
|% 9,20
|
|EMKEL
|2,66
|13.880.906
|% 8,57
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,35
|3.823.356
|% -4,80
|
|BAYRK
|5,98
|6.164.571
|% -4,01
|
|DOAS
|77,00
|107.324.583
|% -3,57
|
|THYAO
|47,94
|2.746.187.104
|% 1,27
|
|EREGL
|28,82
|2.221.006.623
|% -1,30
|
|SISE
|21,68
|1.286.563.065
|% 2,94
|
|SASA
|45,68
|1.279.744.555
|% 0,53
|
|KOZAL
|192,00
|970.222.915
|% 6,90
|
|PRDGS
|2,80
|464.092.985
|% 1,45
|
|ODAS
|2,95
|395.105.455
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,74
|544.878.995
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,68
|786.188.063
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,57
|218.820.784
|% 0,78
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2965
|17,3104
|% 0,07
|
|Euro
|18,1319
|18,1574
|% -0,64
|
|Sterlin
|21,1839
|21,2901
|% -0,57
|
|Frank
|17,8874
|17,9951
|% 0,34
|
|Riyal
|4,6001
|4,6232
|% 0,06
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-7,36
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-4,74
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|61,00
|
|Tam
|6.810
|6.914
|-52,00
|
|Yarım
|3.343
|3.382
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,35
|