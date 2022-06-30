***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.06.2022 08:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 13 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının b bendi kapsamında yapılan izahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040200
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
0
En Düşük
0
18:0516,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0215
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7218
En Düşük
16,6705
18:0517,4753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0521
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4353
18:05965,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,47
|Açılış
|: 965,45
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|8,72
|21.211.992
|% 0,00
|
|OSMEN
|21,88
|1.099.191
|% 0,00
|
|POLHO
|4,55
|51.704.297
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,51
|20.485.239
|% 0,00
|
|OYLUM
|2,91
|3.972.145
|% 0,00
|
|ORGE
|8,72
|21.211.992
|% 0,00
|
|OSMEN
|21,88
|1.099.191
|% 0,00
|
|POLHO
|4,55
|51.704.297
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,51
|20.485.239
|% 0,00
|
|OYLUM
|2,91
|3.972.145
|% 0,00
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 0,00
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 0,00
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 0,00
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% 0,00
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% 0,00
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7071
|16,7222
|% 0,14
|
|Euro
|17,4660
|17,4861
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,2105
|20,3118
|% -0,29
|
|Frank
|17,4147
|17,5196
|% 0,03
|
|Riyal
|4,4415
|4,4638
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-10,45
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.428
|6.533
|-57,00
|
|Yarım
|3.146
|3.194
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.597
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,89
|19,92
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|-0,17
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,35
|