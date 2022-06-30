***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.06.2022 08:44
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 13 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının b bendi kapsamında yapılan izahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040202
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0224
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7218
En Düşük
16,6705
18:0517,4736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0538
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4353
18:05965,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,47
|Açılış
|: 965,46
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|46,00
|17.487.189
|% 0,00
|
|ADEL
|24,44
|13.641.636
|% 0,00
|
|ADESE
|0,72
|17.608.561
|% 0,00
|
|AEFES
|27,16
|52.148.233
|% 0,00
|
|AGESA
|20,72
|4.222.456
|% 0,00
|
|ACSEL
|46,00
|17.487.189
|% 0,00
|
|ADEL
|24,44
|13.641.636
|% 0,00
|
|ADESE
|0,72
|17.608.561
|% 0,00
|
|AEFES
|27,16
|52.148.233
|% 0,00
|
|AGESA
|20,72
|4.222.456
|% 0,00
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 0,00
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 0,00
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 0,00
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% 0,00
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% 0,00
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7004
|16,7208
|% 0,13
|
|Euro
|17,4564
|17,4736
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,1978
|20,2991
|% -0,35
|
|Frank
|17,3981
|17,5029
|% -0,06
|
|Riyal
|4,4339
|4,4562
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-9,38
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.427
|6.534
|-56,00
|
|Yarım
|3.146
|3.195
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.597
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,05
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|-0,15
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,45
|