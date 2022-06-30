***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarIII-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 13 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının b bendi kapsamında yapılan izahname değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040205BIST