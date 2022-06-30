***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.06.2022 16:08
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040364
BIST
18:002.443
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 38,05
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0016,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0568
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
18:0017,4129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1145
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:00969,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,17
|Açılış
|: 969,75
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
972,45
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KOZAL
|187,00
|1.356.367.890
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|281.904.996
|% 10,00
|
|ISSEN
|28,16
|60.742.268
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|109.288.852
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|65.592.877
|% 9,96
|
|RTALB
|6,81
|132.253.627
|% -8,71
|
|GLRYH
|3,18
|41.690.600
|% -6,74
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|BEYAZ
|8,81
|35.508.223
|% -4,65
|
|EGPRO
|34,24
|18.503.755
|% -4,46
|
|THYAO
|49,20
|5.267.389.435
|% 5,13
|
|SISE
|21,30
|1.873.067.691
|% -0,93
|
|KOZAL
|187,00
|1.356.367.890
|% 10,00
|
|EREGL
|27,00
|1.239.289.264
|% -0,52
|
|KOZAA
|28,00
|1.095.473.256
|% 8,44
|
|EKGYO
|2,81
|733.134.274
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,40
|613.386.465
|% 1,62
|
|ODAS
|2,90
|353.515.369
|% 0,35
|
|ISCTR
|4,52
|491.726.674
|% 3,20
|
|THYAO
|49,20
|5.267.389.435
|% 5,13
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7414
|16,7552
|% 0,34
|
|Euro
|17,3917
|17,4129
|% -0,65
|
|Sterlin
|20,0418
|20,1423
|% -1,12
|
|Frank
|17,3207
|17,4251
|% -0,51
|
|Riyal
|4,4496
|4,4719
|% 0,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|0,12
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.465
|6.571
|-19,00
|
|Yarım
|3.164
|3.213
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.606
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,91
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|-0,27
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,48
|