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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

30.06.2022 16:09
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
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İzahname Değişikliği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040365


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAL 187,00 1.355.563.042 % 10,00  
ISSEN 28,16 60.742.268 % 10,00  
ECZYT 62,85 108.524.094 % 9,97  
ULUUN 22,74 64.441.009 % 9,96  
KRGYO 7,66 93.792.662 % 9,90  
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17:54 Alış Satış %  
Dolar 16,7363 16,7557 % 0,34  
Euro 17,3797 17,3972 % -0,74  
Sterlin 20,0666 20,1672 % -1,00  
Frank 17,3499 17,4544 % -0,34  
Riyal 4,4533 4,4756 % 0,41  
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17:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.804 -3,84  
Altın Gr. 970 971 0,64  
Cumhuriyet 6.473 6.571 -20,00  
Tam 6.475 6.574 -16,00  
Yarım 3.169 3.215 -7,00  
Çeyrek 1.587 1.607 -4,00  
Gümüş.Ons 19,76 19,81 -0,49  
Gümüş Gr. 10,61 10,63 -0,27  
B. Petrol 110 110 0,97  
Seans Raporu 17:54
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