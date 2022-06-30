***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.06.2022 16:09
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040365
BIST
17:562.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 35,18
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
17:5616,7507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0523
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
17:5617,4080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1194
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
17:56969,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,15
|Açılış
|: 969,78
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
972,45
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KOZAL
|187,00
|1.355.563.042
|% 10,00
|
|ISSEN
|28,16
|60.742.268
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|108.524.094
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|64.441.009
|% 9,96
|
|KRGYO
|7,66
|93.792.662
|% 9,90
|
|RTALB
|6,82
|131.286.142
|% -8,58
|
|GLRYH
|3,19
|40.381.441
|% -6,45
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|BEYAZ
|8,82
|35.361.827
|% -4,55
|
|KFEIN
|22,40
|26.350.644
|% -4,44
|
|THYAO
|49,16
|5.168.118.330
|% 5,04
|
|SISE
|21,28
|1.834.144.930
|% -1,02
|
|KOZAL
|187,00
|1.355.563.042
|% 10,00
|
|EREGL
|27,12
|1.193.187.766
|% -0,07
|
|KOZAA
|28,10
|1.057.508.633
|% 8,83
|
|EKGYO
|2,83
|693.570.024
|% 7,20
|
|YKBNK
|4,43
|603.949.660
|% 2,31
|
|ODAS
|2,90
|347.274.529
|% 0,35
|
|ISCTR
|4,51
|484.280.092
|% 2,97
|
|THYAO
|49,16
|5.168.118.330
|% 5,04
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7363
|16,7557
|% 0,34
|
|Euro
|17,3797
|17,3972
|% -0,74
|
|Sterlin
|20,0666
|20,1672
|% -1,00
|
|Frank
|17,3499
|17,4544
|% -0,34
|
|Riyal
|4,4533
|4,4756
|% 0,41
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-3,84
|
|Altın Gr.
|970
|971
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.475
|6.574
|-16,00
|
|Yarım
|3.169
|3.215
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.607
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,81
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|-0,27
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,97
|