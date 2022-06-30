***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.06.2022 16:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040369
BIST
18:002.443
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 38,05
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0016,7537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0553
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
18:0017,4406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0868
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:00969,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 970,18
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
972,45
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KOZAL
|187,00
|1.356.475.228
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.060.249
|% 10,00
|
|ISSEN
|28,16
|60.742.268
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|111.313.770
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|65.897.322
|% 9,96
|
|RTALB
|6,83
|133.208.835
|% -8,45
|
|GLRYH
|3,19
|41.996.709
|% -6,45
|
|BALAT
|12,50
|705.982
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,79
|35.599.323
|% -4,87
|
|DAGHL
|26,56
|1.513.951
|% -4,73
|
|THYAO
|49,18
|5.313.074.640
|% 5,09
|
|SISE
|21,30
|1.886.521.888
|% -0,93
|
|KOZAL
|187,00
|1.356.475.228
|% 10,00
|
|EREGL
|27,04
|1.249.209.751
|% -0,37
|
|KOZAA
|27,92
|1.108.421.192
|% 8,13
|
|EKGYO
|2,81
|736.387.353
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|622.402.452
|% 1,85
|
|ODAS
|2,90
|364.602.478
|% 0,35
|
|ISCTR
|4,52
|494.581.859
|% 3,20
|
|THYAO
|49,18
|5.313.074.640
|% 5,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7437
|16,7537
|% 0,33
|
|Euro
|17,3909
|17,4406
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,0302
|20,1306
|% -1,18
|
|Frank
|17,3005
|17,4047
|% -0,62
|
|Riyal
|4,4483
|4,4706
|% 0,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-0,08
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.465
|6.571
|-19,00
|
|Yarım
|3.164
|3.213
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.606
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|-0,27
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,51
|