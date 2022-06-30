***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.06.2022 16:14
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040370
BIST
17:542.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 38,14
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
17:5416,7515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0531
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
17:5417,4176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1098
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
17:54969,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,15
|Açılış
|: 969,78
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
972,45
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KOZAL
|187,00
|1.356.313.099
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|281.192.746
|% 10,00
|
|ISSEN
|28,16
|60.742.268
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|108.689.578
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|64.534.970
|% 9,96
|
|RTALB
|6,81
|131.535.537
|% -8,71
|
|GLRYH
|3,16
|41.290.298
|% -7,33
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|KFEIN
|22,34
|26.501.626
|% -4,69
|
|BEYAZ
|8,82
|35.487.592
|% -4,55
|
|THYAO
|49,10
|5.208.443.462
|% 4,91
|
|SISE
|21,28
|1.841.883.888
|% -1,02
|
|KOZAL
|187,00
|1.356.313.099
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.206.341.243
|% -0,29
|
|KOZAA
|28,14
|1.071.244.690
|% 8,99
|
|EKGYO
|2,82
|716.372.936
|% 6,82
|
|YKBNK
|4,42
|604.657.985
|% 2,08
|
|ODAS
|2,90
|347.782.471
|% 0,35
|
|ISCTR
|4,54
|488.944.512
|% 3,65
|
|THYAO
|49,10
|5.208.443.462
|% 4,91
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7370
|16,7515
|% 0,32
|
|Euro
|17,3751
|17,4176
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,0485
|20,1491
|% -1,08
|
|Frank
|17,3336
|17,4380
|% -0,43
|
|Riyal
|4,4490
|4,4713
|% 0,31
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-5,94
|
|Altın Gr.
|971
|971
|0,90
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.475
|6.575
|-15,00
|
|Yarım
|3.169
|3.215
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.607
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|-0,27
|
|B. Petrol
|110
|110
|1,11
|