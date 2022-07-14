***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.07.2022 17:22
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045462
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0099
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,3697
18:0517,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1225
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4475
18:05955,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,19
|Açılış
|: 955,67
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
950,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGYO
|4,00
|35.348.998
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGYO
|4,00
|35.348.998
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3714
|17,4191
|% -0,06
|
|Euro
|17,5290
|17,5990
|% 0,70
|
|Sterlin
|20,6110
|20,7143
|% 0,24
|
|Frank
|17,7364
|17,8433
|% 0,45
|
|Riyal
|4,6265
|4,6497
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-1,96
|
|Altın Gr.
|955
|955
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.518
|6.657
|-47,00
|
|Yarım
|3.176
|3.245
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.622
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,45
|0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,25
|