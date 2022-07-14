***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.07.2022 17:22
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045463
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0120
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,3697
18:0517,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1478
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6243
En Düşük
17,4475
18:05953,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,27
|Açılış
|: 953,87
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
950,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3807
|17,4410
|% 0,07
|
|Euro
|17,5355
|17,6243
|% 0,85
|
|Sterlin
|20,5700
|20,6732
|% 0,04
|
|Frank
|17,7081
|17,8148
|% 0,29
|
|Riyal
|4,6157
|4,6389
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|955
|955
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.515
|6.672
|-32,00
|
|Yarım
|3.175
|3.252
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.625
|-7,00
|