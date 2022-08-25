***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.08.2022 09:15
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058269
BIST
10:093.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 41,26
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.179
En Düşük
3.149
10:0918,1857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
10:0918,1241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0115
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
10:091.025,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,54
|Açılış
|: 1.025,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler10:05
|SAYAS
|57,30
|54.588.783
|% 200,00
|
|BALAT
|13,50
|124.497
|% 8,43
|
|SNPAM
|12,48
|1.213.040
|% 6,67
|
|BASCM
|3,83
|78.324
|% 6,09
|
|GSDHO
|4,92
|172.285.468
|% 5,35
|
|BRKO
|2,00
|79.000
|% -4,76
|
|CMENT
|55,70
|275.102
|% -3,88
|
|SILVR
|31,00
|66.375.680
|% -1,59
|
|ISKPL
|6,00
|219.980.352
|% -1,48
|
|VKING
|5,68
|21.357
|% -0,87
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 0,00
|
|THYAO
|70,30
|7.057.708.534
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 0,00
|
|GARAN
|25,76
|3.264.115.960
|% 0,00
|
|SISE
|24,84
|2.844.552.378
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,88
|2.651.223.803
|% 1,04
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,30
|1.727.016.172
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,56
|779.940.779
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1732
|18,1878
|% 0,13
|
|Euro
|18,1067
|18,1168
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,3622
|21,4694
|% -0,35
|
|Frank
|18,7537
|18,8667
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8274
|4,8516
|% 0,13
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-3,33
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|0,27
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.869
|6.931
|0,00
|
|Yarım
|3.347
|3.388
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,14
|