***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.10.2022 10:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073461
BIST
13:454.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 22,54
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
13:4518,6081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
13:4518,3565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
13:45981,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,90
|Açılış
|: 981,43
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler13:43
|AGYO
|8,36
|23.881.836
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|276.886.771
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|26.789.642
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.435.068
|% 10,00
|
|DOGUB
|9,36
|15.246.089
|% 9,99
|
|AYES
|37,08
|924.315
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|228.186.615
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|90.266.895
|% -9,98
|
|PENTA
|63,80
|62.773.178
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|216.067.330
|% -9,89
|
|THYAO
|101,70
|3.375.473.563
|% 2,21
|
|SISE
|33,26
|1.876.739.450
|% 2,46
|
|SASA
|105,40
|1.840.469.627
|% 5,40
|
|AKBNK
|15,74
|1.603.368.876
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,60
|1.551.803.969
|% 2,45
|
|TSKB
|3,12
|905.368.385
|% 7,59
|
|SKBNK
|2,14
|608.531.735
|% 8,08
|
|EKGYO
|4,66
|1.241.572.591
|% 0,65
|
|YKBNK
|9,60
|1.551.803.969
|% 2,45
|
|ISCTR
|9,98
|1.441.807.748
|% 3,31
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5975
|18,6190
|% 0,19
|
|Euro
|18,3427
|18,3508
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,0360
|21,1415
|% 0,57
|
|Frank
|18,4863
|18,5976
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9343
|4,9591
|% 0,04
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-9,04
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|6.597
|6.697
|-41,00
|
|Tam
|6.624
|6.706
|-63,00
|
|Yarım
|3.227
|3.276
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,88
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|-0,25
|
|B. Petrol
|90,09
|90,09
|-1,12
|