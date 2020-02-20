***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.02.2020 11:38
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820280
BIST
13:30118.227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -968,70
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
13:306,0924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,0870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
13:306,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
13:30315,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,22
|Açılış
|: 315,24
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|136.812.864
|% 19,87
|
|HATEK
|9,61
|16.414.070
|% 12,27
|
|UZERB
|2,20
|105.954
|% 10,00
|
|NATEN
|20,62
|80.846.289
|% 6,95
|
|YKSLN
|10,07
|27.431.974
|% 5,67
|
|VERTU
|5,52
|29.470.553
|% -16,36
|
|TSPOR
|6,90
|562.515.597
|% -11,31
|
|QNBFB
|39,48
|1.902.788
|% -10,27
|
|GSRAY
|3,50
|688.176.178
|% -10,26
|
|MZHLD
|13,32
|119.997
|% -10,00
|
|BJKAS
|3,39
|882.730.558
|% -3,69
|
|ASELS
|29,14
|782.025.629
|% -2,15
|
|GSRAY
|3,50
|688.176.178
|% -10,26
|
|FENER
|17,55
|626.865.546
|% -9,72
|
|THYAO
|14,70
|567.177.901
|% -1,34
|
|BJKAS
|3,39
|882.730.558
|% -3,69
|
|CEMAS
|1,30
|249.644.437
|% -1,52
|
|GSRAY
|3,50
|688.176.178
|% -10,26
|
|ODAS
|2,14
|215.390.166
|% -4,04
|
|IHLGM
|1,24
|125.058.146
|% -4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8146
|7,8538
|% -0,31
|
|Frank
|6,1627
|6,1998
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6170
|1,6252
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|-2,98
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.079
|2.131
|11,48
|
|Yarım
|1.005
|1.031
|5,55
|
|Çeyrek
|504
|515
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,19
|59,19
|0,07
|