***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 12233903-310.01.01-E.2548 sayılı izni ile Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun katılma paylarının halka arzına ilişkin talebimiz onaylanmıştır.Fon katılma paylarının halka arz tarihleri, 05.03.2020 - 06.03.2020 olarak belirlenmiştir.Halka arza ilişkin ayrıntılı esaslara Fon izahnamesinin 14. maddesinden ulaşılabilir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824121BIST