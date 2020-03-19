***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.03.2020 13:48
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830679
BIST
14:0385.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -40,17
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
14:036,5398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0602
|Açılış
|: 6,5460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5406
En Düşük
6,4647
14:037,0619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0471
14:03310,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,49
|Açılış
|: 310,20
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|442.144
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.618.805
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.122.750
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.625.128
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|502.730
|% 9,90
|
|MAALT
|46,14
|5.265.242
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|654.109
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.178.262
|% -9,94
|
|TSPOR
|2,19
|119.293.627
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.410
|% -9,88
|
|ASELS
|21,50
|423.341.889
|% -1,10
|
|GARAN
|7,94
|401.570.953
|% -0,75
|
|THYAO
|7,97
|375.924.005
|% 0,89
|
|YKBNK
|1,95
|172.982.806
|% -1,52
|
|ISFIN
|2,75
|120.564.211
|% 5,77
|
|YKBNK
|1,95
|172.982.806
|% -1,52
|
|ODAS
|1,19
|78.665.022
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|44.612.229
|% -1,30
|
|TSPOR
|2,19
|119.293.627
|% -9,88
|
|EKGYO
|1,09
|56.517.498
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5034
|7,5410
|% -0,14
|
|Frank
|6,6652
|6,7054
|% -0,01
|
|Riyal
|1,7365
|1,7452
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-11,83
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|-15,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-15,50
|
|Yarım
|997
|1.023
|-7,50
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,68
|
|Gümüş.Ons
|11,95
|12,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,29
|26,29
|1,41
|