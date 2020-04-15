***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.4127 tarihli yazısına istinaden Ziraat Portföy Üçüncü Değişken Fon'un katılma paylarının ihracına izin verilmiş olup fonun katılma paylarının satış tarihi 27/04/2020 olarak belirlenmiştir.Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838431BIST