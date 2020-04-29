***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.04.2020 08:56
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840965
BIST
10:13101.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 415,63
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.910
10:136,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
10:137,5888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0311
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5928
En Düşük
7,5446
10:13384,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,20
|Açılış
|: 384,12
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|20.782.659
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|1.519.134
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|960.185
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|11.723.730
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|ARDYZ
|32,56
|9.944.562
|% -5,13
|
|ALKIM
|59,90
|2.360.019
|% -4,85
|
|PGSUS
|50,00
|7.293.955
|% -4,76
|
|SOKM
|12,05
|235.427.046
|% -0,41
|
|GARAN
|8,38
|70.406.461
|% 0,84
|
|THYAO
|10,59
|61.741.059
|% -0,56
|
|MPARK
|17,22
|56.303.581
|% 5,64
|
|ECILC
|5,19
|49.391.597
|% 2,77
|
|ADESE
|1,53
|37.794.301
|% 9,29
|
|ODAS
|1,78
|44.434.169
|% 2,89
|
|SOKM
|12,05
|235.427.046
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,10
|20.779.660
|% 3,77
|
|ECILC
|5,19
|49.391.597
|% 2,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6886
|8,7321
|% 0,40
|
|Frank
|7,1560
|7,1991
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|1,06
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.518
|2,50
|
|Tam
|2.525
|2.579
|2,60
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|1,20
|
|Çeyrek
|617
|631
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,58
|23,58
|0,84
|
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