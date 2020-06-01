ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.083
|% 10,00
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|PENGD
|4,08
|82.346.956
|% 9,97
|MNDRS
|2,34
|66.246.433
|% 9,86
|GSDDE
|4,26
|5.416.886
|% 9,79
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4321
|8,4744
|% 0,43
|Frank
|7,0835
|7,1262
|% 0,29
|Riyal
|1,8094
|1,8185
|% -0,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|8,34
|Altın Gr.
|381
|381
|1,71
|Cumhuriyet
|2.467
|2.495
|21,80
|Tam
|2.540
|2.564
|14,80
|Yarım
|1.239
|1.252
|10,90
|Çeyrek
|620
|627
|5,40
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,19
|0,31
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,06
|B. Petrol
|37,98
|37,98
|0,14
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem