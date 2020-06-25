***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.06.2020 12:03
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852800
BIST
16:26114.206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -242,73
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:266,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:267,6891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0294
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:26388,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,57
|Açılış
|: 388,82
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|257.985.446
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|33.081.555
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.880.746
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.015.303
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,10
|77.193.008
|% -7,95
|
|GUSGR
|4,34
|1.000.863.709
|% -7,66
|
|GARAN
|8,22
|857.414.120
|% 0,37
|
|HALKB
|6,34
|777.158.023
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,05
|722.704.375
|% -2,87
|
|ODAS
|2,31
|713.413.162
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,50
|610.302.930
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,94
|331.728.965
|% 5,62
|
|ODAS
|2,31
|713.413.162
|% 4,52
|
|EKGYO
|1,89
|507.251.384
|% -0,53
|
|KRDMD
|3,05
|722.704.375
|% -2,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4876
|8,5302
|% 0,03
|
|Frank
|7,1924
|7,2357
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|1,23
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|2,40
|
|Tam
|2.593
|2.605
|4,50
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,10
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,05
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|-0,04
|