***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.06.2020 12:03
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852802
BIST
16:23114.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -254,24
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:236,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:237,6900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0285
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:23388,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 388,87
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|257.951.855
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|33.045.704
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.880.746
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|145.976.002
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,12
|76.139.681
|% -7,73
|
|GUSGR
|4,36
|999.352.568
|% -7,23
|
|GARAN
|8,22
|856.704.703
|% 0,37
|
|HALKB
|6,34
|776.511.409
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,05
|722.522.616
|% -2,87
|
|ODAS
|2,31
|707.494.565
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,49
|609.698.228
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,94
|331.601.931
|% 5,62
|
|ODAS
|2,31
|707.494.565
|% 4,52
|
|EKGYO
|1,90
|505.914.570
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,05
|722.522.616
|% -2,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4895
|8,5320
|% 0,05
|
|Frank
|7,1904
|7,2337
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|2,63
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.540
|3,60
|
|Tam
|2.594
|2.606
|5,70
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|2,70
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,05
|
|B. Petrol
|40,32
|40,32
|0,01
|