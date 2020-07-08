***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.07.2020 09:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856480
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
0
En Düşük
0
18:056,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
18:057,7423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7475
En Düşük
7,7149
18:05395,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,28
|Açılış
|: 395,69
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|AKENR
|2,12
|177.832.574
|% 0,00
|
|AKGUV
|3,06
|17.720.648
|% 0,00
|
|ATSYH
|2,09
|83.921
|% 0,00
|
|BANVT
|25,82
|21.778.540
|% 0,00
|
|BIZIM
|20,10
|109.690.173
|% 0,00
|
|AKENR
|2,12
|177.832.574
|% 0,00
|
|AKGUV
|3,06
|17.720.648
|% 0,00
|
|ATSYH
|2,09
|83.921
|% 0,00
|
|BANVT
|25,82
|21.778.540
|% 0,00
|
|BIZIM
|20,10
|109.690.173
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 0,00
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 0,00
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|1.557.074.320
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,00
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,88
|748.544.875
|% 0,00
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5844
|8,6275
|% 0,07
|
|Frank
|7,2518
|7,2954
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-1,98
|
|Altın Gr.
|396
|396
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.616
|2.655
|71,10
|
|Tam
|2.639
|2.653
|1,60
|
|Yarım
|1.282
|1.298
|0,80
|
|Çeyrek
|641
|650
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,16
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59ORGE
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 063, 248 adet işlem
-
17:58PEKGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 9.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 308 adet işlem
-
17:57ADEL
Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524