***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.07.2020 09:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856482
BIST
10:11119.771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 431,89
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
119.934
En Düşük
119.173
10:116,8624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:117,7533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0163
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7533
En Düşük
7,7149
10:11396,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 396,04
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|10,68
|1.309.154
|% 9,99
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|VKFYO
|5,74
|1.020.702
|% 8,51
|
|ZOREN
|2,90
|72.852.632
|% 7,81
|
|IZFAS
|2,84
|298.174
|% 7,58
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|KAPLM
|9,88
|25.071
|% -5,00
|
|DMSAS
|5,75
|560.457
|% -4,96
|
|AKCNS
|14,74
|3.863.339
|% -4,60
|
|FENER
|13,18
|13.972.892
|% -4,35
|
|EKGYO
|2,26
|217.741.747
|% 0,89
|
|PETKM
|4,45
|183.619.484
|% 0,68
|
|TKFEN
|18,72
|176.631.800
|% 3,94
|
|TRKCM
|4,40
|153.310.315
|% 4,27
|
|SISE
|6,41
|125.937.396
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,26
|217.741.747
|% 0,89
|
|PETKM
|4,45
|183.619.484
|% 0,68
|
|TRKCM
|4,40
|153.310.315
|% 4,27
|
|ZOREN
|2,90
|72.852.632
|% 7,81
|
|DOHOL
|2,39
|54.859.019
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5911
|8,6342
|% 0,15
|
|Frank
|7,2564
|7,3002
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8237
|1,8328
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,22
|
|Altın Gr.
|396
|396
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.616
|2.655
|71,10
|
|Tam
|2.640
|2.653
|2,00
|
|Yarım
|1.283
|1.298
|1,00
|
|Çeyrek
|641
|650
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|42,93
|42,93
|-0,15
|
Seans Raporu
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-
10:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 68 artarak (% 0.02 ) 135, 782
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10:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, MRDIN, PETKM
-
10:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISATR, HALKS
-
10:22
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PEKGY, BOLUC
-
10:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse MRDIN, EKGYO, PETKM