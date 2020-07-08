***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.07.2020 09:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856486
BIST
10:07119.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 186,96
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
119.768
En Düşük
119.173
10:076,8612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:077,7509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7511
En Düşük
7,7149
10:07396,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 396,10
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|10,68
|834.247
|% 9,99
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|VKFYO
|5,74
|1.020.702
|% 8,51
|
|IZFAS
|2,84
|298.174
|% 7,58
|
|ARSAN
|6,29
|448.030
|% 6,79
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|KAPLM
|9,88
|25.071
|% -5,00
|
|DMSAS
|5,75
|560.457
|% -4,96
|
|FENER
|13,14
|6.579.531
|% -4,64
|
|TSPOR
|7,26
|11.921.946
|% -4,60
|
|EKGYO
|2,26
|154.992.672
|% 0,89
|
|TKFEN
|18,76
|103.637.520
|% 4,16
|
|PETKM
|4,45
|93.921.156
|% 0,68
|
|TRKCM
|4,47
|84.979.256
|% 5,92
|
|SISE
|6,43
|57.689.249
|% -0,92
|
|EKGYO
|2,26
|154.992.672
|% 0,89
|
|PETKM
|4,45
|93.921.156
|% 0,68
|
|TRKCM
|4,47
|84.979.256
|% 5,92
|
|ZOREN
|2,86
|33.531.193
|% 6,32
|
|TSKB
|1,33
|14.886.400
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5842
|8,6273
|% 0,07
|
|Frank
|7,2535
|7,2972
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8239
|1,8330
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|0,38
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.616
|2.655
|71,10
|
|Tam
|2.638
|2.651
|-0,20
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|-0,10
|
|Çeyrek
|641
|649
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,38
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,20
|