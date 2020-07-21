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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

21.07.2020 21:35
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.07.2020 tarih ve 12233903-310.01.01-E.6882  sayılı izni ile Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 'nun kuruluş ve katılma paylarının ihracına ilişkin talebimiz onaylanmıştır. 
Fon katılma paylarının halka arz tarihleri, 23.07.2020 - 24.07.2020 olarak belirlenmiştir.
Halka arza ilişkin ayrıntılı esaslara Fon izahnamesinin 14. maddesinden ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861046


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 2,31 22.793.875 % 10,00  
YONGA 29,04 545.894 % 10,00  
QNBFL 92,40 21.384.340 % 10,00  
KENT 1.661,40 11.604.879 % 10,00  
MAALT 130,90 25.241.393 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6602 8,7036 % 0,06  
Frank 7,2826 7,3264 % 0,12  
Riyal 1,8137 1,8228 % -0,49  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 23,18  
Altın Gr. 403 403 2,77  
Cumhuriyet 2.621 2.642 19,20  
Tam 2.700 2.711 19,70  
Yarım 1.310 1.326 9,70  
Çeyrek 657 664 4,80  
Gümüş.Ons 21,14 21,17 1,23  
Gümüş Gr. 4,63 4,64 0,25  
B. Petrol 44,24 44,24 0,96  
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