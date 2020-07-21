***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.07.2020 21:35
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.07.2020 tarih ve 12233903-310.01.01-E.6882 sayılı izni ile Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 'nun kuruluş ve katılma paylarının ihracına ilişkin talebimiz onaylanmıştır.
Fon katılma paylarının halka arz tarihleri, 23.07.2020 - 24.07.2020 olarak belirlenmiştir.
Halka arza ilişkin ayrıntılı esaslara Fon izahnamesinin 14. maddesinden ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861048
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0278
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8180
18:057,8607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8799
En Düşük
7,8233
18:05403,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,97
|Açılış
|: 403,66
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6621
|8,7055
|% 0,08
|
|Frank
|7,2809
|7,3248
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8137
|1,8228
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|23,49
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,07
|
|Cumhuriyet
|2.622
|2.643
|20,40
|
|Tam
|2.701
|2.712
|20,90
|
|Yarım
|1.311
|1.327
|10,30
|
|Çeyrek
|658
|664
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,21
|1,26
|
|Gümüş Gr.
|4,63
|4,64
|0,25
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|0,92
|
Seans Raporu
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