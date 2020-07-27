***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.07.2020 13:35
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862023
BIST
16:311.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
16:316,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8689
En Düşük
6,8322
16:318,0642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0816
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0642
En Düşük
7,9455
16:31426,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 7,63
|Açılış
|: 426,46
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|NUGYO
|7,48
|18.911.930
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|17.839.076
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|32.056.508
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.643.801
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|14.344.601
|% 10,00
|
|ITTFH
|4,01
|388.216.259
|% -9,48
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|36,30
|1.529.925.234
|% 3,48
|
|IHLGM
|1,84
|807.162.453
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,31
|795.102.664
|% -0,86
|
|SISE
|6,35
|590.718.978
|% -1,70
|
|GARAN
|7,81
|586.479.113
|% -1,26
|
|IHLGM
|1,84
|807.162.453
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,31
|795.102.664
|% -0,86
|
|IHLAS
|1,00
|251.256.810
|% 9,89
|
|KRDMD
|3,13
|344.384.248
|% 0,97
|
|SISE
|6,35
|590.718.978
|% -1,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7884
|8,8325
|% 0,61
|
|Frank
|7,4058
|7,4504
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|32,24
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,03
|
|Cumhuriyet
|2.858
|2.902
|70,00
|
|Tam
|2.870
|2.890
|95,10
|
|Yarım
|1.393
|1.410
|43,40
|
|Çeyrek
|699
|706
|21,70
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|1,40
|
|Gümüş Gr.
|5,32
|5,32
|0,30
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,08
|