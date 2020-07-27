***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.07.2020 13:35
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862028
BIST
16:331.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,12
|Açılış
|: 1.192
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|Önceki Kapanış
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1.203
En Düşük
1.192
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,8689
En Düşük
6,8322
16:338,0661
En Yüksek
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|: 1,05%
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|Açılış
|: 8,0850
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,9455
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 418,84
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428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|354.776.486
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|14.347.033
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.915.625
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|32.057.652
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.661.126
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|ITTFH
|4,05
|391.662.845
|% -8,58
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|36,30
|1.538.381.929
|% 3,48
|
|IHLGM
|1,84
|807.514.560
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,32
|795.258.163
|% -0,43
|
|SISE
|6,34
|593.338.588
|% -1,86
|
|GARAN
|7,80
|588.793.236
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,84
|807.514.560
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,32
|795.258.163
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|251.313.750
|% 9,89
|
|KRDMD
|3,13
|344.965.565
|% 0,97
|
|SISE
|6,34
|593.338.588
|% -1,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7896
|8,8337
|% 0,62
|
|Frank
|7,4087
|7,4534
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8235
|1,8327
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|32,37
|
|Altın Gr.
|427
|427
|8,08
|
|Cumhuriyet
|2.795
|2.818
|94,80
|
|Tam
|2.879
|2.899
|103,80
|
|Yarım
|1.397
|1.415
|47,60
|
|Çeyrek
|701
|708
|23,80
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|1,41
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|Gümüş Gr.
|5,34
|5,35
|0,33
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|B. Petrol
|43,51
|43,51
|-0,27
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