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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

11.08.2020 09:59
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Güncel İzahname 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867840


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BIST En Aktif Hisseler10:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 3,70 254.745 % 12,12  
MEGAP 3,70 254.745 % 12,12  
RTALB 62,70 75.151.455 % 10,00  
HALKS 3,41 45.854 % 10,00  
KENT 1.720,60 313.149 % 10,00  
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10:45 Alış Satış %  
Dolar 7,3023 7,3053 % -0,44  
Euro 8,5778 8,5844 % -0,36  
Sterlin 9,5114 9,5591 % -0,55  
Frank 7,9399 7,9878 % -0,52  
Riyal 1,9396 1,9493 % -0,58  
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10:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.996 1.996 -31,85  
Altın Gr. 469 469 -9,53  
Cumhuriyet 3.215 3.263 -21,00  
Tam 3.196 3.279 -21,17  
Yarım 1.545 1.586 -10,24  
Çeyrek 775 793 -5,12  
Gümüş.Ons 28,11 28,14 -1,01  
Gümüş Gr. 6,60 6,60 -0,28  
B. Petrol 45,22 45,22 0,23  
Seans Raporu 10:45
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