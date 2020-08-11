***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.08.2020 09:59
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867840
BIST
10:471.094
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 18,45
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.094
En Düşük
1.082
10:477,3062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0315
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:478,5895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0262
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:47468,05
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -10,40
|Açılış
|: 468,05
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
467,84
BIST En Aktif Hisseler10:45
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|RTALB
|62,70
|75.151.455
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.344.086
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,64
|545.251.853
|% 3,38
|
|EKGYO
|2,00
|286.307.996
|% 1,01
|
|GUSGR
|5,70
|172.655.733
|% 2,52
|
|SISE
|6,06
|146.308.501
|% 1,85
|
|BIMAS
|66,00
|141.524.106
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,00
|286.307.996
|% 1,01
|
|KARSN
|3,09
|139.025.764
|% 5,46
|
|TSKB
|1,09
|41.184.317
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,08
|65.265.582
|% 1,96
|
|GUSGR
|5,70
|172.655.733
|% 2,52
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3023
|7,3053
|% -0,44
|
|Euro
|8,5778
|8,5844
|% -0,36
|
|Sterlin
|9,5114
|9,5591
|% -0,55
|
|Frank
|7,9399
|7,9878
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9396
|1,9493
|% -0,58
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-31,85
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-9,53
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,11
|28,14
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,28
|
|B. Petrol
|45,22
|45,22
|0,23
|
Seans Raporu
10:45
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