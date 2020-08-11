***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.08.2020 09:59
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867841
BIST
10:541.094
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 18,48
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.096
En Düşük
1.082
10:547,3048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0329
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:548,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:54468,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -9,51
|Açılış
|: 468,94
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
467,84
BIST En Aktif Hisseler10:54
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|RTALB
|62,70
|75.604.337
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.361.822
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,68
|564.823.674
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,02
|316.156.970
|% 2,02
|
|GUSGR
|5,72
|181.021.895
|% 2,88
|
|GARAN
|6,69
|162.949.398
|% 1,83
|
|SISE
|6,07
|162.012.214
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,02
|316.156.970
|% 2,02
|
|KARSN
|3,09
|141.607.596
|% 5,46
|
|YKBNK
|2,08
|91.662.241
|% 1,96
|
|TSKB
|1,10
|42.139.070
|% 2,80
|
|GUSGR
|5,72
|181.021.895
|% 2,88
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3011
|7,3048
|% -0,45
|
|Euro
|8,5754
|8,5852
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,5233
|9,5711
|% -0,42
|
|Frank
|7,9509
|7,9988
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9417
|1,9515
|% -0,46
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-31,95
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-9,81
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,25
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,27
|
|B. Petrol
|45,33
|45,33
|0,34
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
-
11:08KARSN
Yüzde 5.46 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 680, 953 adet işlem
-
11:07OZBAL
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 574, 487 adet işlem
-
11:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, KOZAL, KOZAA
-
11:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, ARCLK, TSKB
-
11:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 6 artarak (% 1.78 ) 1, 004