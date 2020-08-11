***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.08.2020 09:59
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867844
BIST
10:441.093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 17,50
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.094
En Düşük
1.082
10:447,3061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0316
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:448,5854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0303
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:44468,43
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -10,02
|Açılış
|: 468,64
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler10:43
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|RTALB
|62,70
|74.981.224
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.318.430
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,68
|535.382.415
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,01
|271.454.138
|% 1,52
|
|GUSGR
|5,70
|170.143.835
|% 2,52
|
|SISE
|6,07
|143.588.888
|% 2,02
|
|BIMAS
|66,00
|140.728.900
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,01
|271.454.138
|% 1,52
|
|KARSN
|3,08
|137.398.369
|% 5,12
|
|TSKB
|1,10
|41.152.737
|% 2,80
|
|YKBNK
|2,07
|65.175.289
|% 1,47
|
|GUSGR
|5,70
|170.143.835
|% 2,52
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3032
|7,3053
|% -0,44
|
|Euro
|8,5779
|8,5858
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,5096
|9,5573
|% -0,57
|
|Frank
|7,9425
|7,9903
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9390
|1,9487
|% -0,61
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.998
|-29,98
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-9,28
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,24
|28,27
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,27
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,31
|