***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.08.2020 09:59
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867848
BIST
10:551.094
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 18,12
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.096
En Düşük
1.082
10:557,3049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0328
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:558,5887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0270
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:55468,51
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -9,94
|Açılış
|: 468,51
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
467,84
BIST En Aktif Hisseler10:55
|MEGAP
|3,71
|165.262
|% 12,42
|
|MEGAP
|3,71
|165.262
|% 12,42
|
|RTALB
|62,70
|75.889.622
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.388.852
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,67
|570.511.091
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,01
|331.273.588
|% 1,52
|
|GUSGR
|5,71
|182.054.408
|% 2,70
|
|GARAN
|6,69
|169.240.364
|% 1,83
|
|SISE
|6,07
|166.774.939
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,01
|331.273.588
|% 1,52
|
|KARSN
|3,08
|142.264.429
|% 5,12
|
|YKBNK
|2,08
|92.474.878
|% 1,96
|
|TSKB
|1,10
|43.382.938
|% 2,80
|
|GUSGR
|5,71
|182.054.408
|% 2,70
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3009
|7,3049
|% -0,45
|
|Euro
|8,5788
|8,5887
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,5280
|9,5758
|% -0,38
|
|Frank
|7,9512
|7,9991
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9423
|1,9520
|% -0,44
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-33,22
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-9,66
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,24
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,29
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,31
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:11XU100
Endeks 1, 094 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 4, 359.00 milyon TL de
-
11:11PENGD
Yüzde 5.48 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 817, 924 adet işlem
-
11:09GLRYH
Yüzde 9.98 oranında artışla 22.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 222, 265 adet işlem
-
11:08KARSN
Yüzde 5.46 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 680, 953 adet işlem
-
11:07OZBAL
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 574, 487 adet işlem