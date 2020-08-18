***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.08.2020 10:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869626
BIST
14:421.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,78
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.099
En Düşük
1.084
14:427,3986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0149
|Açılış
|: 7,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3688
14:428,8096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0531
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8096
En Düşük
8,7426
14:42477,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,16
|Açılış
|: 477,00
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,89
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler14:42
|RTALB
|57,20
|661.399.060
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|88.704.295
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|5.943.992
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|327.686
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|43.423.919
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|25.301.697
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|10.703.357
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,50
|1.690.821
|% -9,52
|
|EGCYO
|0,97
|279.191
|% -8,49
|
|SILVR
|4,14
|166.721.250
|% -8,00
|
|GARAN
|7,08
|859.745.314
|% 1,72
|
|RTALB
|57,20
|661.399.060
|% 10,00
|
|ASELS
|17,87
|496.963.053
|% 0,17
|
|GUSGR
|5,87
|494.999.041
|% 5,20
|
|KRDMD
|2,86
|368.333.837
|% 0,35
|
|KRDMD
|2,86
|368.333.837
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,92
|244.302.171
|% -0,52
|
|GARAN
|7,08
|859.745.314
|% 1,72
|
|GUSGR
|5,87
|494.999.041
|% 5,20
|
|CEMAS
|1,60
|115.885.497
|% 3,90
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3936
|7,3986
|% 0,20
|
|Euro
|8,8017
|8,8096
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,7097
|9,7584
|% 0,76
|
|Frank
|8,1351
|8,1841
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9656
|1,9754
|% 0,26
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.004
|17,84
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,43
|
|Cumhuriyet
|3.165
|3.213
|34,00
|
|Tam
|3.149
|3.229
|28,20
|
|Yarım
|1.522
|1.562
|13,64
|
|Çeyrek
|763
|781
|6,82
|
|Gümüş.Ons
|28,00
|28,03
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,20
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|-0,10
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
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14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 76 artarak (% 0.88 ) 1, 240
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14:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, EKGYO, GARAN
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14:51XU100
Endeks 1, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 7, 965.00 milyon TL de
-
14:51DOBUR
Yüzde 5.96 oranında artışla 26.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 233 adet işlem
-
14:50VAKFN
Yüzde 4.09 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 218, 447 adet işlem