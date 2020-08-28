***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.08.2020 10:36
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871539
BIST
13:521.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,27
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.106
13:527,3267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0304
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,3202
13:528,7267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
13:52461,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,27
|Açılış
|: 461,15
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,30
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler13:52
|RALYH
|6,49
|20.092.840
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.207.727
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|21.441.885
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|19.105.436
|% 9,96
|
|ISGSY
|8,83
|12.910.252
|% 9,96
|
|AYES
|5,61
|25.727
|% -6,50
|
|BMELK
|5,00
|390.765
|% -5,84
|
|FADE
|5,00
|2.396.774
|% -5,48
|
|ORMA
|9,30
|57.305
|% -5,20
|
|DIRIT
|2,11
|119.644
|% -4,09
|
|PETKM
|4,07
|609.433.340
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,05
|608.032.475
|% 3,74
|
|TSPOR
|5,17
|518.356.872
|% 6,38
|
|ZOREN
|2,85
|480.341.114
|% 5,95
|
|GARAN
|6,97
|402.386.028
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,05
|608.032.475
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,85
|480.341.114
|% 5,95
|
|PETKM
|4,07
|609.433.340
|% -0,49
|
|TSPOR
|5,17
|518.356.872
|% 6,38
|
|AKENR
|1,99
|183.835.264
|% 2,05
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3212
|7,3267
|% -0,41
|
|Euro
|8,7197
|8,7267
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,7023
|9,7510
|% 0,33
|
|Frank
|8,0733
|8,1219
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9466
|1,9563
|% -0,36
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|28,96
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,21
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|39,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|29,91
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|14,47
|
|Çeyrek
|738
|755
|7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,57
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,11
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|-0,01
|