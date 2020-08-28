***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.08.2020 10:36
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871540
BIST
13:261.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.106
13:267,3257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0314
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,3203
13:268,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0180
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
13:26460,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,35
|Açılış
|: 460,20
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,30
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler13:26
|RALYH
|6,49
|19.916.708
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.193.097
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|21.441.885
|% 9,98
|
|ISGSY
|8,83
|12.910.252
|% 9,96
|
|IZMDC
|26,06
|19.101.527
|% 9,96
|
|QNBFL
|126,40
|1.361.230
|% -6,99
|
|AYES
|5,61
|25.727
|% -6,50
|
|BMELK
|5,00
|390.765
|% -5,84
|
|FADE
|5,00
|2.396.774
|% -5,48
|
|ORMA
|9,30
|57.305
|% -5,20
|
|PETKM
|4,07
|605.009.445
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,05
|600.757.447
|% 3,74
|
|TSPOR
|5,15
|497.912.432
|% 5,97
|
|ZOREN
|2,86
|463.789.583
|% 6,32
|
|GARAN
|6,97
|399.628.447
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,05
|600.757.447
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,86
|463.789.583
|% 6,32
|
|PETKM
|4,07
|605.009.445
|% -0,49
|
|TSPOR
|5,15
|497.912.432
|% 5,97
|
|AKENR
|1,97
|181.913.411
|% 1,03
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3209
|7,3257
|% -0,43
|
|Euro
|8,7108
|8,7191
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7066
|9,7553
|% 0,37
|
|Frank
|8,0736
|8,1222
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9487
|1,9585
|% -0,24
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|22,41
|
|Altın Gr.
|460
|461
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|39,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|29,91
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|14,47
|
|Çeyrek
|738
|755
|7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,50
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,10
|
|B. Petrol
|45,44
|45,44
|-0,16
|