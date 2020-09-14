***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.09.2020 11:10
ği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874893
BIST
11:581.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:587,4936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:588,8896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0352
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:58468,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,47
|Açılış
|: 468,70
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:58
|GRNYO
|2,75
|28.157.147
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|JANTS
|171,60
|49.270.780
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|4,99
|15.837.044
|% -7,93
|
|FORMT
|3,62
|65.852.329
|% -7,42
|
|VERUS
|37,14
|50.396.517
|% -5,69
|
|KRDMD
|3,18
|967.042.804
|% 3,58
|
|PETKM
|4,33
|646.033.735
|% 1,88
|
|IHLAS
|1,08
|365.594.751
|% 0,93
|
|FENER
|38,88
|241.836.082
|% -2,56
|
|ASELS
|16,76
|210.464.045
|% 0,78
|
|IHLAS
|1,08
|365.594.751
|% 0,93
|
|KRDMD
|3,18
|967.042.804
|% 3,58
|
|PETKM
|4,33
|646.033.735
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,50
|142.992.809
|% -3,23
|
|HLGYO
|2,38
|181.322.972
|% 6,25
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4915
|7,4936
|% 0,28
|
|Euro
|8,8844
|8,8896
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,5929
|9,6410
|% 0,62
|
|Frank
|8,2187
|8,2682
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9914
|2,0014
|% 0,26
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,34
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|11,00
|
|Tam
|3.094
|3.170
|7,81
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|3,78
|
|Çeyrek
|750
|767
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|39,54
|39,54
|-0,29
|