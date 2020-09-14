***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.09.2020 11:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874894
BIST
11:411.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:417,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:418,8893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0349
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:41468,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,56
|Açılış
|: 468,80
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:41
|GRNYO
|2,75
|28.083.081
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|24.704.271
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,03
|15.087.903
|% -7,20
|
|ISGSY
|8,93
|16.209.727
|% -6,00
|
|FORMT
|3,68
|55.428.885
|% -5,88
|
|PETKM
|4,33
|588.322.840
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,11
|429.159.342
|% 1,30
|
|IHLAS
|1,07
|356.832.460
|% 0,00
|
|FENER
|39,52
|239.464.375
|% -0,95
|
|ASELS
|16,74
|198.985.773
|% 0,66
|
|IHLAS
|1,07
|356.832.460
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,11
|429.159.342
|% 1,30
|
|PETKM
|4,33
|588.322.840
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,49
|139.308.361
|% -3,87
|
|HLGYO
|2,38
|157.379.325
|% 6,25
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4908
|7,4935
|% 0,28
|
|Euro
|8,8849
|8,8893
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,6028
|9,6509
|% 0,72
|
|Frank
|8,2234
|8,2729
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9914
|2,0014
|% 0,26
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|5,48
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|39,57
|39,57
|-0,26
|