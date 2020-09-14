***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.09.2020 11:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874895
BIST
11:371.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:377,4944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:378,8928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0384
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:37468,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,70
|Açılış
|: 468,93
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:37
|GRNYO
|2,75
|28.026.849
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|24.668.067
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|FORMT
|3,61
|49.384.466
|% -7,67
|
|CRDFA
|5,06
|14.743.837
|% -6,64
|
|SRVGY
|23,00
|431.494
|% -5,27
|
|PETKM
|4,33
|576.825.901
|% 1,88
|
|IHLAS
|1,08
|349.485.011
|% 0,93
|
|KRDMD
|3,12
|280.507.613
|% 1,63
|
|FENER
|39,02
|236.877.741
|% -2,21
|
|ASELS
|16,80
|183.109.511
|% 1,02
|
|IHLAS
|1,08
|349.485.011
|% 0,93
|
|PETKM
|4,33
|576.825.901
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,50
|137.988.497
|% -3,23
|
|KRDMD
|3,12
|280.507.613
|% 1,63
|
|IHYAY
|1,25
|78.679.123
|% -3,10
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4913
|7,4944
|% 0,29
|
|Euro
|8,8877
|8,8928
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,5980
|9,6462
|% 0,67
|
|Frank
|8,2212
|8,2707
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9909
|2,0009
|% 0,24
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,53
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,89
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|39,66
|39,66
|-0,17
|