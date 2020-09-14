***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.09.2020 11:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874900
BIST
11:291.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:297,4940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:298,8911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0367
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:29468,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,42
|Açılış
|: 468,65
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:29
|GRNYO
|2,75
|28.023.241
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|24.318.095
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,05
|14.325.309
|% -6,83
|
|FORMT
|3,66
|42.358.318
|% -6,39
|
|SRVGY
|23,00
|431.494
|% -5,27
|
|PETKM
|4,34
|574.371.643
|% 2,12
|
|IHLAS
|1,08
|347.631.809
|% 0,93
|
|FENER
|39,92
|235.549.475
|% 0,05
|
|KRDMD
|3,11
|215.454.293
|% 1,30
|
|ASELS
|16,80
|176.076.191
|% 1,02
|
|IHLAS
|1,08
|347.631.809
|% 0,93
|
|PETKM
|4,34
|574.371.643
|% 2,12
|
|IHLGM
|1,50
|136.276.075
|% -3,23
|
|KRDMD
|3,11
|215.454.293
|% 1,30
|
|IHYAY
|1,25
|78.433.526
|% -3,10
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4898
|7,4940
|% 0,29
|
|Euro
|8,8844
|8,8911
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,6067
|9,6549
|% 0,77
|
|Frank
|8,2227
|8,2723
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9919
|2,0019
|% 0,29
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,53
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,89
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|39,66
|39,66
|-0,17
|